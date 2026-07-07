Vincent Peirani et François Salque – Bach Project, L’Auditorium, Rezé

Informations pratiques

Vincent Peirani et François Salque – Bach Project Jeudi 4 février 2027, 20h00 L’Auditorium Loire-Atlantique

De 10€ à 24€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-04T20:00:00+01:00 – 2027-02-04T21:30:00+01:00

Fin : 2027-02-04T20:00:00+01:00 – 2027-02-04T21:30:00+01:00

Du classique, ils ont gardé panache et rigueur ; des musiques du monde, ils ont enrichi leur imaginaire ; du jazz, ils ont tiré l’envoûtement des rythmes et des couleurs. Après diverses explorations, François Salque et Vincent Peirani visitent le monde de Bach. Ses œuvres deviennent alors la matière d’interprétations croisées et d’improvisations savoureuses. Aux côtés de chorals, sarabandes et préludes, des pièces composées par et pour le duo prouvent que, réinvestie par des musiciens aussi inspirés, la musique de Bach a encore beaucoup à nous dire !

L’Auditorium 2 avenue de Bretagne, 44400 Rezé Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire 0251707800 [{« type »: « link », « value »: « https://www.lasoufflerie.org/evenements/vincent-peirani-et-francois-salque-bach-project/ »}]

La relecture de l’œuvre de Jean-Sébastien Bach offerte par ces musiciens renommés s’enrichit des sonorités envoûtantes et très variées de leurs instruments, sans cesse réinventés.

Lyodoh Kaneko