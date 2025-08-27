Vincent Ségal, concert à la carte Collégiale Saint-André Chartres Samedi 30 mai, 18h00 20 €, 15 € pour les adhérents, gratuit pour les moins de vingt-cinq ans

Le programme sera tiré au sort par le public selon diverses thématiques : pays, style musical, compositeurs… autant d’arguments pour jouer ou improviser !

Le programme sera tiré au sort par le public selon diverses thématiques : pays, style musical, compositeurs… autant d’arguments pour jouer ou improviser !

Avec ses cordes tour à tour frottées et pincées, se transformant parfois même en instrument de percussions, le violoncelle de Vincent Ségal abolit les frontières entre les genres musicaux. Venez découvrir des musiques que vous choisirez lors de tirages au sort, où le classique côtoiera le jazz et les musiques du monde au fil de l’inspiration, de l’instant… et du hasard. Une expérience sensible, sonore, musicale à ne pas rater !

Vincent Ségal, violoncelliste vit à Paris. Après des études classiques au Conservatoire National Supérieur de Lyon il s’immerge dans une grande variété de styles comme le jazz, le folk, le rock, les musiques traditionnelles.

En 1999, il forme le duo Bumcello aux côtés du batteur et percussionniste Cyril Atef avec lequel il a enregistré 6 albums; en 2006, Bumcello obtient une Victoire de la Musique dans la catégorie Dance et Electro.

Vincent Ségal a joué et enregistré avec de nombreux artistes dont Blackalicious, Nana Vasconcelos, Césaria Evora, Matthieu Chedid, Sting, Elvis Costello, Alexandre Desplat, Marianne Faithfull ou encore Oxmo Puccino lors de tournées acoustiques. En 2009, il enregistre avec le joueur de kora Ballaké Sissoko l’album duo « chamber music », Victoire du Jazz en 2010, élu par le Monde, la NPR, le Guardian et le Wall Street Journal dans les 10 albums de l’année.

Ce concert clôturera une journée de masterclasse organisée en partenariat avec le conservatoire de Chartres.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-30T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-30T20:00:00.000+02:00

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https://pay-pro.monetico.fr/samedis-musicaux/vincentsegal-17-01-26 https://samedismusicaux.fr/2025/08/27/vincent-segal-le-30-mai-2026-a-chartres/

Collégiale Saint-André rue Saint André, 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir



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