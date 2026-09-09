Vins des mythiques transatlantiques, La Cité du Vin, Bordeaux

Informations pratiques

Vins des mythiques transatlantiques Jeudi 8 octobre, 18h30, 20h30 La Cité du Vin Gironde

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-08T18:30:00+02:00 – 2026-10-08T19:45:00+02:00

Fin : 2026-10-08T20:30:00+02:00 – 2026-10-08T21:45:00+02:00

Deux séances sont proposées pour tous nos afterworks dégustations, la première à 18h30 et la seconde à 20h30.

Cette conférence sur le thème des vins et des paquebots sera ponctuée par différentes dégustations et analyses sensorielles de vins dont les appellations étaient proposées à bord des mythiques transatlantiques français.

Pendant près d’un siècle, entre 1864 et 1974, la Compagnie Générale Transatlantique surnommée également French Line exploite l’artère vitale qui relie la cité du Havre à la ville de New York.

Durant cette période, la quarantaine de paquebots mis en service successivement sur l’Atlantique Nord assurent, outre l’acheminement de la poste et le transfert de produits alimentaires, le transport de millions de passagers entre les deux continents.

Si la gastronomie française dispensée durant la traversée constitue un argument de poids pour séduire et fidéliser une clientèle principalement américaine, les caves richement dotées des paquebots permettent de répondre à toutes les exigences des voyageurs embarqués. La riche clientèle plébiscite les grands crus tandis le vin de table servi à discrétion contribue à l’ambiance festive qui règne à bord des navires de la French Line.

Une expérience œnologique singulière qui conjugue la grande histoire des paquebots et le riche patrimoine viticole français !

Animé par : Jean- Baptiste Schneider, docteur en Histoire contemporaine de l’université du Havre-Normandie

En partenariat avec le Musée des Beaux-Arts de Bordeaux – MUSBA dans le cadre de l’exposition Jean Dupas & Co. Le grand Art déco, (en hommage à Jean Dupas, bordelais et figure emblématique de l’Art Déco), et avec French Lines & Compagnies, Patrimoine maritime et portuaire

Avec le soutien de : Johanès Boubée

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://ticket.laciteduvin.com/b2c/ticketSale/details?parent=VW_DEGUST_N0&child=VW_DEG_023&sellItemCode=AFTWK_MV »}]

Embarquez à bord des transatlantiques avec le Musée de Beaux Arts ! dégustation conférence

EPCC French Lines & Compagnie