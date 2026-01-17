Violaine Debever Opéra de Marseille Marseille 1er Arrondissement
Violaine Debever Opéra de Marseille Marseille 1er Arrondissement dimanche 11 avril 2027.
Marseille 1er Arrondissement
Violaine Debever
Dimanche 11 avril 2027 de 11h à 12h. Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-11 11:00:00
fin : 2027-04-11 12:00:00
Date(s) :
2027-04-11
Pour son récital à l’Opéra, Violaine Debever a choisi Maurice Ravel, un compositeur qui lui tient particulièrement à cœur.
Violaine Debever, piano
C’est au Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille que Violaine Debever a fait ses premières gammes.
Quelques années plus tard, elle est entrée dans la classe du concertiste Nicholas Angelich au Conservatoire de Paris. Par la suite, elle s’est dévouée corps et âme pour la musique de son temps en travaillant notamment avec la violoniste Hae-Sun Kang de l’Ensemble Intercontemporain. Elle a complété sa formation au Conservatoire de Boston.
Pour son récital à l’Opéra, Violaine Debever a choisi Maurice Ravel, un compositeur qui lui tient particulièrement à cœur. Miroirs est composé de cinq pièces qu’on peut qualifier d’impressionnistes, même si Ravel récusait ce terme. Jeux d’eau se situe dans la tradition des pièces poétiques et spectaculaires de Liszt. Gaspard de la Nuit est une œuvre romantique, fantastique, mystique et follement virtuose.
PROGRAMME
RAVEL
Miroirs
Jeux d’eau
Gaspard de la Nuit .
Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
For her recital at the Opera, Violaine Debever has chosen Maurice Ravel, a composer who is particularly close to her heart.
L’événement Violaine Debever Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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