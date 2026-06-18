Violon et l’alto Rue Aliénor d’Aquitaine – Châtellerault
Violon et l’alto Rue Aliénor d’Aquitaine – Châtellerault jeudi 9 juillet 2026.
Châtellerault
Violon et l’alto
Rue Aliénor d’Aquitaine – Le Lac de la forêt Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-07-09 10:20:00
Date(s) :
2026-07-09
Ateliers de découverte du violon et de l’alto, encadrés par une enseignante diplômée du conservatoire.
Ces ateliers individuels offrent une première approche sensible et pratique des instruments, permettant aux participants de s’initier aux bases.
Des séances d’essai-découverte sont proposées afin de permettre à chacun d’expérimenter le violon ou l’alto avant un éventuel engagement dans un apprentissage régulier.
Conditions d’inscription les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte. .
Rue Aliénor d’Aquitaine – Le Lac de la forêt Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Violon et l’alto
L’événement Violon et l’alto Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-18 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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