Violoncelle en voile Etel Salle des fetes – Étel

Informations pratiques

Étel

Violoncelle en voile Etel

Salle des fetes – 11 Bd Charles de Gaulle Étel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 21:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Entre le chant des sirènes et des marins laissez vous envoûter au son des compositions et arrangements uniques de Bach, Vivaldi et autres grands noms de la musique classique. Violoncelles Adrien Wiot et Marie-Julie Dutreix. Alto Hugo Chenuet.

Participation libre .

Salle des fetes – 11 Bd Charles de Gaulle Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 6 74 91 24 41

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English :

L’événement Violoncelle en voile Etel Étel a été mis à jour le 2026-07-01 par ADT 56