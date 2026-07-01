Violoncelle en voile Etel Salle des fetes – Étel
vendredi 17 juillet 2026 · Salle des fetes - · Étel
Informations pratiques
Étel
Violoncelle en voile Etel
Salle des fetes – 11 Bd Charles de Gaulle Étel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 21:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Entre le chant des sirènes et des marins laissez vous envoûter au son des compositions et arrangements uniques de Bach, Vivaldi et autres grands noms de la musique classique. Violoncelles Adrien Wiot et Marie-Julie Dutreix. Alto Hugo Chenuet.
Participation libre .
Salle des fetes – 11 Bd Charles de Gaulle Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 6 74 91 24 41
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English :
L’événement Violoncelle en voile Etel Étel a été mis à jour le 2026-07-01 par ADT 56
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