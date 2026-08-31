Virilité ? Une guerre Centre Henri Queffélec Gouesnou
vendredi 27 novembre 2026 · Centre Henri Queffélec · Gouesnou
Informations pratiques
Gouesnou
Virilité ? Une guerre
Centre Henri Queffélec 315 Rue de Reichstett Gouesnou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27 20:00:00
fin : 2026-11-27 20:05:00
Date(s) :
2026-11-27
C’est l’histoire d’un garçon qui devient un homme, mais qui sent bien qu’il y a un truc qui coince. Le monde semble attendre quelque chose de lui en tant qu’homme, mais il a du mal à comprendre quoi… Alors il réfléchit à vue, entre humour, questionnement et prise de consciences sérieuses à son corps, à son comportement, aux modèles avec lesquels il a grandi, aux cadres qu’on lui a posés. Il se demande d’où ça vient. Et ce que ça veut dire. Au fil de la réflexion qui le mène de Youtube au Néolithique, ce qui lui semblait être un problème personnel prend un tour plus politique.
Informations pratiques
Compagnie La Caravane Compagnie.
Durée 1h40.
Tout public, dès 14 ans.
Sur réservation en ligne. .
Centre Henri Queffélec 315 Rue de Reichstett Gouesnou 29850 Finistère Bretagne +33 2 98 37 37 50
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English :
L’événement Virilité ? Une guerre Gouesnou a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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