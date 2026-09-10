Vis dans mon chœur 2, la légende d’Arbogast, Chapelle des Annonciades, Haguenau

Informations pratiques

Vis dans mon chœur 2, la légende d’Arbogast 19 et 20 septembre Chapelle des Annonciades Bas-Rhin

Durée du spectacle : 25 minutes. La billetterie et l’accès au spectacle se situent rue du tournoi.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:30:00+02:00

Vis dans mon chœur 2, la légende d’Arbogast par la Maîtrise Sainte-Philomène de Haguenau.

Inspiré des légendes populaires de la forêt de Haguenau, le spectacle musical pour 40 voix nous entraîne dans un univers où se croisent saint Arbogast, la Dame Blanche, les mystères de « l’herbe qui égare » et les souvenirs du Gros Chêne. Entre réel et imaginaire, visible et invisible, cette création de spatialisation sonore et de vidéo mapping immersif fait dialoguer mémoire locale, spiritualité et création contemporaine.

Chapelle des Annonciades Place Albert Schweitzer, 67500 Haguenau Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est 03 88 90 29 39 http://www.ville-haguenau.fr [{« type »: « link », « value »: « https://app.notion.com/p/RESERVATION-VDMC-2-36565b31dd9680fdae0ee8f8c1fbbbed »}] La chapelle des Annonciades a été fondée en 1372 par les pénitentes de Sainte Catherine. Sainte Catherine est restée, par la suite, la patronne de la chapelle. Les Annonciades célestes leur succèdent en 1621 et reconstruisent entièrement le couvent. On peut encore admirer dans la chapelle une peinture murale datant du XVe siècle, ainsi que le maître-autel et les autels latéraux du milieu du XVIIIe siècle.

La Ville de Haguenau, dans le cadre de son développement culturel, a décidé d’investir cette Chapelle des Annonciades et de proposer une saison culturelle à la croisée des esthétiques, alliant la musique, des expositions et des performances, le tout dans un lieu mystique empreint d’histoire. Véritable tiers-lieu culturel, ce nouvel équipement participe à la dynamique de la ville et à la volonté de proposer une offre différente. Depuis sa restauration en 2023, cette ancienne chapelle désacralisée du XIVe siècle se métamorphose en un lieu de tous les possibles.

Un jeudi par mois, le Relais Culturel de Haguenau vous propose une sélection de concerts jazz et musiques du monde, pour un moment d’évasion musical et contemplatif.

Vis dans mon chœur 2, la légende d’Arbogast par la Maîtrise Sainte-Philomène de Haguenau.

©Ville de Haguenau