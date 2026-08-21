Informations pratiques

Visio-conférence, Les agents conversationnels, le « couteau suisse » IA pour l’entreprise, avec Gensai Lundi 21 septembre, 12h00 EPEC Paris

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-21T12:00:00+02:00 – 2026-09-21T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-21T12:00:00+02:00 – 2026-09-21T13:00:00+02:00

Les agents conversationnels ne sont pas de simples « chatbots » (robots de conversation).

Vous souhaitez améliorer votre service client (gérer des demandes, les catégoriser, anticiper les besoins de vos clients, faciliter leur orientation vers la bonne information ou le bon interlocuteur…), automatiser les tâches et requêtes répétitives de vos salariés par exemple, en toute sécurité juridique et sobriété numérique ?

Venez découvrir ce que peuvent apporter les agents conversationnels à votre entreprise, comment les mettre en place et échanger sur vos problématiques avec notre expert, Jérôme REMINIAC, co-fondateur de Gensai.

EPEC 18 rue Goubet 75019 Paris Paris 75019 Quartier d’Amérique Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.epec.paris/service-d-appui-aux-tpe-pme-les-agents-conversationnels-le-couteau-suisse-ia-pour-l-entreprise »}] https://www.epec.paris/service-d-appui-aux-tpe-pme-les-agents-conversationnels-le-couteau-suisse-ia-pour-l-entreprise

Ils sauront répondre à vos besoins spécifiques pour optimiser votre activité (dialoguer avec les utilisateurs, fournir des informations, exécuter des tâches).

EPEC