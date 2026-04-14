Vision d’hier et d’aujourd’hui, Musée Masséna, Nice
Vision d’hier et d’aujourd’hui, Musée Masséna, Nice samedi 6 juin 2026.
Vision d’hier et d’aujourd’hui Samedi 6 juin, 09h30, 13h00 Musée Masséna Alpes-Maritimes
Limité à 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T10:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T13:00:00+02:00 – 2026-06-06T14:00:00+02:00
Promenade historique et botanique où la vision du jardin actuel est conjuguée à celle d’Edouard André.
La visite permettra de comprendre le jardin composite d’une villa de villégiature et son évolution en jardin remarquable.
Comment conserver ce patrimoine tout en s’adaptant aux changements climatiques. Rendez-vous au jardin Masséna pour en discuter.
Musée Masséna 65 rue de France, 06000 Nice, France Nice 06000 La Buffa Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0493911910 https://www.nice.fr/fr/culture/musees-et-galeries/musee-massena-le-musee [{« type »: « phone », « value »: « 0492004190 »}, {« type »: « email », « value »: « centredupatrimoine@ville-nice.fr »}] Après avoir fait bâtir sa villa, Victor Masséna, prince d’Essling fait appel en 1899 à Edouard André pour la conception de son jardin. Paysagiste majeur de la seconde moitié du 19e siècle, Edouard André a notamment théorisé la composition de jardins de style mixte, alliant jardin régulier et paysager et permettant d’articuler des espaces contraints. C’est la composition adoptée pour le plan du jardin Masséna qui s’étend sur 6 250 m². Perturbé par des aménagements ultérieurs, le jardin a renoué avec l’esprit d’Edouard André et présente une grande diversité de végétaux indigènes et exotiques. Au nord, la cour d’honneur a conservé son vénérable caroubier, tandis que les ficus watkinsiana et magnolia delawi dominent un foisonnement de plantes arbustives. Côté est, le jardin régulier est structuré par trois parterres, ornés de massifs floraux, aux angles desquels s’élèvent des washingtonia filifera. Il est bordé d’une roseraie et d’un alignement d’agrumes. Un motif floral en calade fait la jonction avec la vaste pelouse complantée d’une collection de palmiers, de cycas et de strelizias, qui ménage une perspective, au-delà de la grille entourée de belvédères, sur la promenade des Anglais. Parking parc auto palais Massena
Tramway ligne 2 arrêt Alsace-Lorraine
Bus 99 arrêt Rivoli
Bus 8 arrêt Gambetta/Promenade
Promenade historique et botanique où la vision du jardin actuel est conjuguée à celle d’Edouard André.
©GilettaMuséeMassena
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