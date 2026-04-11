Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visit La Rochelle unveiled Office de Tourisme La Rochelle

Visit La Rochelle unveiled Office de Tourisme La Rochelle samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Office de Tourisme

Adresse : 2 quai Georges Simenon Le Gabut

Ville : 17000 La Rochelle

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif : 11 11 11

La Rochelle

Visit La Rochelle unveiled

Office de Tourisme 2 quai Georges Simenon Le Gabut La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-04 16:30:00
fin : 2026-08-29 18:30:00

Date(s) :
2026-07-04

A guided tour only in English
  .

Office de Tourisme 2 quai Georges Simenon Le Gabut La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 14 68  ot.accueil@larochelle-tourisme-evenements.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A guided tour only in English

L’événement Visit La Rochelle unveiled La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-08 par Nous La Rochelle

À voir aussi à La Rochelle (Charente-Maritime)