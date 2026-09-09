Visite 30 ans de patrimoine : une restauration d’exception, Château Laurens, Agde

Informations pratiques

Visite 30 ans de patrimoine : une restauration d’exception Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00, 13h30, 14h30, 15h30 Château Laurens Hérault

Limité à 20 personnes. Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:40:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:10:00+02:00

Plongez dans les coulisses d’une restauration exemplaire lors d’une visite guidée de 40 minutes. Au programme : projection, découverte des différentes étapes du chantier et reconstitution d’un atelier de restauration pour mieux comprendre le travail des professionnels qui œuvrent à la préservation du patrimoine.

Château Laurens Avenue Raymond Pitet, 34300 Agde Agde 34300 Hérault Occitanie 09 71 00 53 00 https://chateaulaurens-agde.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.chateaulaurens-agde.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: null}, {« type »: « phone », « value »: null}] Villa-palais aux allures de temple antique, le château Laurens est un témoignage unique de l’Art nouveau méridional. Imaginé par un Agathois de 25 ans, cette villa inscrite au titre des Monuments historiques, édifiée vers 1900, est un manifeste de l’art de vivre à la Belle Époque. Ses décors extravagants et son mobilier exceptionnel conjuguent des influences égyptiennes, gréco-romaines et orientales.

Au terme de 10 ans de travaux de restauration, le plus grand chantier de la région Occitanie, ce monument dévoile aujourd’hui une œuvre d’art total, intimement liée à son propriétaire, esthète et voyageur passionné.

Embarquez pour un voyage onirique !

Une visite guidée de 40mn pour plonger dans les coulisses d’une restauration exemplaire : projection, visite, atelier de restauration reconstitué…

© Madelenat Architecture