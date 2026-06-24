Visite 360° Opéra Comique Centre culturel du cloître des Carmes Jonzac vendredi 28 août 2026.

Jonzac

Visite 360° Opéra Comique

Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 15:00:00

fin : 2026-08-28 18:30:00

Date(s) :

2026-08-28

Au musée numérique Micro-Folie Jonzac, vivez une expérience à 360° avec l’ Opéra Comique , une fois n’est pas coutume, sans casque de réalité virtuelle.

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Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 15 48 95 microfolies@villedejonzac.fr

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English : Visite 360° Opéra Comique

At the Micro-Folie Jonzac digital museum, enjoy a 360° experience with L’Opéra Comique —for once, without a virtual reality headset.

L’événement Visite 360° Opéra Comique Jonzac a été mis à jour le 2026-06-24 par CDC de Haute Saintonge