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Visite 360° Opéra Comique Centre culturel du cloître des Carmes Jonzac

Visite 360° Opéra Comique Centre culturel du cloître des Carmes Jonzac vendredi 28 août 2026.

Lieu
Centre culturel du cloître des Carmes
Adresse
37 rue des Carmes Place Marthe Robert
Ville
17500 Jonzac
Département
Charente-Maritime
Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
15:00:00
Tarif

Jonzac

Visite 360° Opéra Comique

Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 15:00:00
fin : 2026-08-28 18:30:00

Date(s) :
2026-08-28

Au musée numérique Micro-Folie Jonzac, vivez une expérience à 360° avec l’ Opéra Comique , une fois n’est pas coutume, sans casque de réalité virtuelle.
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Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 15 48 95  microfolies@villedejonzac.fr

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English : Visite 360° Opéra Comique

At the Micro-Folie Jonzac digital museum, enjoy a 360° experience with L’Opéra Comique —for once, without a virtual reality headset.

L’événement Visite 360° Opéra Comique Jonzac a été mis à jour le 2026-06-24 par CDC de Haute Saintonge

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