Visite à 2 voix – Jean Dupas/René Buthaud, Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, Bordeaux
samedi 3 octobre 2026 · Musée des Beaux-Arts de Bordeaux · Bordeaux
Informations pratiques
Visite à 2 voix – Jean Dupas/René Buthaud Samedi 3 octobre, 15h00 Musée des Beaux-Arts de Bordeaux Gironde
Entrée du musée des Beaux-Arts + 5€ . Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
En compagnie des médiatrices de chacun des musées, un parcours dans l’univers Art déco qui permet de partir à la rencontre des univers créatifs de Jean Dupas et René Buthaud.
Musée des Beaux-Arts de Bordeaux 20 cour d’albret Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « musba-publics@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 10 25 25 »}]
Regard croisé proposé dans le cadre de l’exposition Jean Dupas & Co. Le grand Art déco au Musba et du parcours permanent du MADD rencontre Dupas
DR
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