Visite à deux voix avec Élodie Martin-Kobierzyki (ConcepTruelle), Centre d’art contemporain Le Lait, Albi

Informations pratiques

Visite à deux voix avec Élodie Martin-Kobierzyki (ConcepTruelle) Dimanche 20 septembre, 16h00 Centre d’art contemporain Le Lait Tarn

Gratuit, sans réservation préalable.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Les visites à deux voix proposées par le centre d’art Le Lait permettent de découvrir les expositions avec l’éclairage d’un spécialiste, afin d’approfondir une dimension particulière des œuvres présentées.

Pour aborder l’exposition Répliques, fragments, plongées d’Isabelle Giovacchini sous l’angle de l’archéologie, la visite sera menée avec Élodie Martin-Kobierzyki, ConcepTruelle, docteure en archéologie et chargée d’enseignement à l’INU Champollion.

Elle joindra sa voix à celle d’Hélène Lapeyrère, responsable du service des publics du centre d’art.

Durée : 1h environ.

Centre d’art contemporain Le Lait 5 Rue de l’École Normale, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 09 63 03 98 84

Les visites à deux voix proposées par le centre d’art Le Lait permettent de découvrir les expositions présentées avec l’éclairage d’un spécialiste, pour en apprendre plus sur une dimension de Pour …

© Élodie Martin-Kobierzyki (ConcepTruelle)