Visite à la découverte des chauves-souris de la chartreuse Saint-Sauveur

Rue du Bosquet Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

5.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-29

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Suivez Cathie Boléat, spécialiste des chiroptères aux Espaces Naturels Sensibles d’Occitanie, et découvrez l’étonnante colonie de chauves-souris qui revient chaque année dans le petit-cloître de la chartreuse Saint-Sauveur.

Suivez Cathie Boléat, spécialiste des chiroptères aux Espaces Naturels Sensibles d’Occitanie, et découvrez l’étonnante colonie de chauves-souris qui revient chaque année dans le petit-cloître de la chartreuse Saint-Sauveur.

Elle vous parlera des chauves-souris en général, et plus précisément des grands-rhinolophes et le contexte particulier de cette colonie.

Inscription obligatoire au 05 36 16 20 00 ou à contact@bastides-gorges-aveyron.fr.

Rendez-vous à l’entrée de la chartreuse Saint-Sauveur. 5.5 .

Rue du Bosquet Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Follow Cathie Boléat, chiroptera specialist at Espaces Naturels Sensibles d’Occitanie, and discover the astonishing colony of bats that returns every year to the small cloister of the Saint-Sauveur Charterhouse.

L’événement Visite à la découverte des chauves-souris de la chartreuse Saint-Sauveur Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-01-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)