Visite à la découverte des chauves-souris de la chartreuse Saint-Sauveur Villefranche-de-Rouergue
Rue du Bosquet Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Début : Mercredi 2026-07-29
fin : 2026-07-29
2026-07-29
Suivez Cathie Boléat, spécialiste des chiroptères aux Espaces Naturels Sensibles d’Occitanie, et découvrez l’étonnante colonie de chauves-souris qui revient chaque année dans le petit-cloître de la chartreuse Saint-Sauveur.
Elle vous parlera des chauves-souris en général, et plus précisément des grands-rhinolophes et le contexte particulier de cette colonie.
Inscription obligatoire au 05 36 16 20 00 ou à contact@bastides-gorges-aveyron.fr.
Rendez-vous à l’entrée de la chartreuse Saint-Sauveur. 5.5 .
Rue du Bosquet Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie
English :
Follow Cathie Boléat, chiroptera specialist at Espaces Naturels Sensibles d’Occitanie, and discover the astonishing colony of bats that returns every year to the small cloister of the Saint-Sauveur Charterhouse.
