Visite à la lanterne Départ devant l’Office de Tourisme Pays de Grignan Enclave des Papes Bureau de Grignan Grignan
vendredi 7 août 2026 · Départ devant l'Office de Tourisme Pays de Grignan Enclave des Papes Bureau de Grignan · Grignan
Informations pratiques
Grignan
Visite à la lanterne
Départ devant l’Office de Tourisme Pays de Grignan Enclave des Papes Bureau de Grignan 12 Place du Jeu de Ballon Grignan Drôme
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Ce vendredi, Grignan se dévoile à la lueur des lanternes. Planète Guides entraînera le public dans une découverte estivale féérique et lumineuse à travers une balade contée en lumière et parsemée de petites anecdotes historiques. Lanternes fournies.
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Départ devant l’Office de Tourisme Pays de Grignan Enclave des Papes Bureau de Grignan 12 Place du Jeu de Ballon Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 90 75 71 planeteguides@gmail.com
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English :
This Friday, Grignan is illuminated by the glow of lanterns. Planète Guides will take the public on a magical, luminous summer adventure through a guided walk featuring light displays and sprinkled with little historical anecdotes. Lanterns provided.
L’événement Visite à la lanterne Grignan a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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