Visite À la rencontre de la Tarasque et de Tartarin Place Frédéric Mistral Tarascon
vendredi 10 juillet 2026 · Place Frédéric Mistral · Tarascon
Informations pratiques
Tarascon
Visite À la rencontre de la Tarasque et de Tartarin
Vendredi 10 juillet 2026 de 10h à 11h.
Vendredi 17 juillet 2026 de 10h à 11h.
Vendredi 24 juillet 2026 de 10h à 11h.
Vendredi 31 juillet 2026 de 10h à 11h. Place Frédéric Mistral Les Cordeliers Musée d’Art et d’Histoire Tarascon Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-07-17 11:00:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31
De la légendaire Tarasque aux aventures de Tartarin, découvrez les deux figures emblématiques qui ont façonné l’identité de la ville ! Un visite entre traditions vivantes, patrimoine mondial et imaginaire littéraire !
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Place Frédéric Mistral Les Cordeliers Musée d’Art et d’Histoire Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 91 01 93 contact-chateau@mairie-tarascon13.fr
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English :
From the legendary Tarasque to the adventures of Tartarin, discover the two iconic figures who have shaped the city’s identity! A tour that combines living traditions, World Heritage sites, and literary imagination!
L’événement Visite À la rencontre de la Tarasque et de Tartarin Tarascon a été mis à jour le 2026-07-01 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)
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