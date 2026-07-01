Visite À la rencontre de la Tarasque et de Tartarin Place Frédéric Mistral Tarascon

Informations pratiques

Tarascon

Visite À la rencontre de la Tarasque et de Tartarin

Vendredi 10 juillet 2026 de 10h à 11h.

Vendredi 17 juillet 2026 de 10h à 11h.

Vendredi 24 juillet 2026 de 10h à 11h.

Vendredi 31 juillet 2026 de 10h à 11h. Place Frédéric Mistral Les Cordeliers Musée d’Art et d’Histoire Tarascon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 10:00:00

fin : 2026-07-17 11:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31

De la légendaire Tarasque aux aventures de Tartarin, découvrez les deux figures emblématiques qui ont façonné l’identité de la ville ! Un visite entre traditions vivantes, patrimoine mondial et imaginaire littéraire !

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Place Frédéric Mistral Les Cordeliers Musée d’Art et d’Histoire Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 91 01 93 contact-chateau@mairie-tarascon13.fr

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English :

From the legendary Tarasque to the adventures of Tartarin, discover the two iconic figures who have shaped the city’s identity! A tour that combines living traditions, World Heritage sites, and literary imagination!

L’événement Visite À la rencontre de la Tarasque et de Tartarin Tarascon a été mis à jour le 2026-07-01 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)