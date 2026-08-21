Visite à plusieurs voix : le lavoir de l’Ayrolle, Lavoir de l’Ayrolle, Millau

Informations pratiques

Visite à plusieurs voix : le lavoir de l’Ayrolle Samedi 19 septembre, 15h00 Lavoir de l’Ayrolle Aveyron

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

LAVOIR DE L’AYROLLE

Sam. 19, 15h-16h

Visite à plusieurs voix par Sarl d’Architecture PRONAOS et le service des Archives et du Patrimoine

A l’occasion de la restauration du lavoir de l’Ayrolle, classé monument historique, une visite guidée à plusieurs voix est proposée afin de découvrir tous les aspects du monument : son histoire, son architecture, ses matériaux.

Lavoir de l’Ayrolle 28 boulevard de l’Ayrolle 12100 Millau Millau 12100 Aveyron Occitanie Le lavoir est situé en bordure du boulevard de l’Ayrolle, à l’extérieur de la ville ancienne délimitée par des fortifications dont les boulevards qui la ceinturent sont les vestiges. De forme oblongue, le lavoir, d’ordonnance classique, est ouvert sur le boulevard par trois portiques en plein cintre surmontés de balustrades et d’un fronton aux armes de la ville. Les côtés et l’arrière, de forme semicirculaire, reproduisent cette même composition, sans fronton. Des pilastres séparent chacune des arcades. Sur le boulevard, les trois portiques voient ces arcades décorées, de guirlandes feuillagées pour la centrale, de clefs pendantes pour les latérales ; elles retombent sur des chapiteaux toscans. Un entablement couronne l’ensemble. Une inscription à la gloire du roi y figurait jusqu’à sa destruction. A l’intérieur, le bassin en forme de U est adossé aux portiques. L’ensemble est bâti en pierres de taille ocres.

Si un toit couvre une faible portion de bassin, il n’est pas d’origine : des trous de boulins régulièrement disposés à l’intérieur de la construction, suggèrent que le lavoir était couvert dans sa totalité.

LAVOIR DE L’AYROLLE

© Lavoir de l’Ayrolle, Inventaire général Région Occitanie