Visite à vélo les vitraux du XXème siècle, parcours 1 43 Grande Rue Le Mans
mercredi 22 juillet 2026 · 43 Grande Rue · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Visite à vélo les vitraux du XXème siècle, parcours 1
43 Grande Rue 41-43 Grande Rue, 72000 Le Mans Le Mans Sarthe
Tarif : – – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 19:00:00
fin : 2026-07-22 21:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Au lendemain de la seconde guerre mondiale, Le Mans connaît un boom démographique et la construction de nombreux quartiers. De nouvelles églises sont bâties. L’art du vitrail est renouvelé, de nouveaux matériaux sont utilisés et les artistes recherchent de nouvelles approches plus abstraites se détachant d’une iconographie traditionnelle.
Parcours 1 De l’Hôtel-Dieu de Coëffort au Christ Sauveur en passant par Saint-Martin.
Jauge de 20 personnes.
Attention vélo en bon état et casque obligatoire. .
43 Grande Rue 41-43 Grande Rue, 72000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
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English :
L’événement Visite à vélo les vitraux du XXème siècle, parcours 1 Le Mans a été mis à jour le 2026-07-09 par CDT72
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