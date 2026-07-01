Visite à vélo les vitraux du XXème siècle, parcours 1 43 Grande Rue Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Visite à vélo les vitraux du XXème siècle, parcours 1

43 Grande Rue 41-43 Grande Rue, 72000 Le Mans Le Mans Sarthe

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 19:00:00

fin : 2026-07-22 21:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Au lendemain de la seconde guerre mondiale, Le Mans connaît un boom démographique et la construction de nombreux quartiers. De nouvelles églises sont bâties. L’art du vitrail est renouvelé, de nouveaux matériaux sont utilisés et les artistes recherchent de nouvelles approches plus abstraites se détachant d’une iconographie traditionnelle.

Parcours 1 De l’Hôtel-Dieu de Coëffort au Christ Sauveur en passant par Saint-Martin.

Jauge de 20 personnes.

Attention vélo en bon état et casque obligatoire. .

43 Grande Rue 41-43 Grande Rue, 72000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

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English :

L’événement Visite à vélo les vitraux du XXème siècle, parcours 1 Le Mans a été mis à jour le 2026-07-09 par CDT72