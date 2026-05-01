Visite accompagnée Panorama Abbaye de Daoulas Daoulas
vendredi 1 mai 2026 · Abbaye de Daoulas · Daoulas
Informations pratiques
Daoulas
Visite accompagnée Panorama
Abbaye de Daoulas 21 Rue de l’Église Daoulas Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 14:30:00
fin : 2026-08-12 15:30:00
Date(s) :
2026-05-01 2026-05-02 2026-05-03 2026-05-08 2026-05-09 2026-05-10 2026-05-14 2026-05-16 2026-05-17 2026-05-23 2026-05-24 2026-05-30 2026-05-31 2026-06-14 2026-06-21 2026-06-28 2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22
Un soupçon d’histoire, une dose de jardin et une pointe de photos… Voilà la recette de cette visite incontournable pour appréhender le site de l’Abbaye de Daoulas dans son ensemble et selon vos centres d’intérêts.
Découvrez les vestiges de l’abbaye et son histoire depuis le 12e siècle. Profitez des jardins et de ses plantes vertueuses venues du monde entier. Appréhendez l’exposition photographique de l’artiste Joan Fontcuberta. Le tout en une heure, ou moins si besoin, et dans une dynamique de partage et d’accessibilité à tous. .
Abbaye de Daoulas 21 Rue de l’Église Daoulas 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 25 84 39
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English :
L’événement Visite accompagnée Panorama Daoulas a été mis à jour le 2026-07-09 par OT LANDERNEAU DAOULAS
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