Visite accompagnée « Regards croisés sur le patrimoine bâti d’Hesdin-la-Forêt et les enjeux de sa restauration », Office de Tourisme des 7 Vallées, Hesdin-la-Forêt

Informations pratiques

Visite accompagnée « Regards croisés sur le patrimoine bâti d’Hesdin-la-Forêt et les enjeux de sa restauration » Dimanche 20 septembre, 15h00 Office de Tourisme des 7 Vallées Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Et si le patrimoine en péril était aussi celui devant lequel nous passons chaque jour ? En partenariat avec le CAUE et France Rénov’, cette visite vous invite à porter un nouveau regard sur l’architecture du quotidien à Hesdin-la-Forêt. Des édifices anciens aux constructions plus contemporaines, découvrez comment préserver, restaurer et valoriser le bâti dans le respect de son identité. Ravalement de façades, menuiseries, isolation, intégration paysagère… autant de sujets abordés au fil du parcours pour mieux comprendre les enjeux de la rénovation aujourd’hui. La visite se conclura par un temps d’échange avec une conseillère du Guichet Unique de l’Habitat, pour répondre à toutes vos questions.

Office de Tourisme des 7 Vallées 19 place d’Armes (Hesdin) 62140 Hesdin-La-Forêt Hesdin-la-Forêt 62140 Hesdin Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 (0)3 21 86 19 19 https://www.valleesdopale.com/fr/ https://www.facebook.com/7ValleesTourismeEnCotedOpale/;https://www.instagram.com/7valleestourismeencotedopale/ [{« type »: « phone », « value »: « (0)3 21 86 19 19 »}]

Et si le patrimoine en péril était aussi celui devant lequel nous passons chaque jour ? En partenariat avec le CAUE et France Rénov’, cette visite vous invite à porter un nouveau regard sur du à Des…