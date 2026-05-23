Visite amplifiée : le Marais et sa place Royale Le Marais Paris

Le Marais, son histoire, ses hôtels, sa grande place…

Mais pourquoi le Marais s’appelle-t-il ainsi ? Pour le savoir, venez découvrir cette visite qui fera la part belle à la Place des Vosges. Des cinq places royales parisiennes, elle est sans doute, avec ses arbres, ses fontaines et ses voûtes, la plus agréable. Du pavillon du Roi à celui de la Reine, en terminant par la maison de Victor Hugo, venez découvrir l’histoire de cet ensemble architectural Henri IV !

Le mois de juin approche plus vite qu’on ne le pense et avec lui notre sélection de promenades estivales. Comme chaque saison, l’équipe d’Accès Culture vous a concocté un programme de visites amplifiées à découvrir dès maintenant ! Ces visites sont gratuites et réservées aux personnes malentendantes.



Parcours en extérieur, boucles magnétiques individuelles ou casques fournis.

Le dimanche 07 juin 2026

de 14h00 à 16h00

gratuit

Parcours en extérieur

RDV : 13h45, devant la sortie du métro Saint-Paul (ligne 1)

Boucles magnétiques individuelles ou casques fournis.

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-07T17:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-07T14:00:00+02:00_2026-06-07T16:00:00+02:00

Le Marais Place des Vosges 75004 RDV : 13h45, devant la sortie du métro Saint-Paul (ligne 1)Paris

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