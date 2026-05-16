Visite animée à Loire Odyssée Dame de Loire, que caches-tu ? Loire-Authion
Visite animée à Loire Odyssée Dame de Loire, que caches-tu ? Loire-Authion jeudi 16 juillet 2026.
Loire-Authion
Visite animée à Loire Odyssée Dame de Loire, que caches-tu ?
20, Levée du Roi René Loire-Authion Maine-et-Loire
Tarif : 3 – 3 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 15:00:00
fin : 2026-07-16 16:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Dame de Loire que caches-tu ? Anne vous guide devant cette grande fresque vous en décrit les détails et vous invite à chercher ce qu’elle cache.
Sur réservation. .
20, Levée du Roi René Loire-Authion 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 37 55 accueil@loire-odyssee.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite animée à Loire Odyssée Dame de Loire, que caches-tu ? Loire-Authion a été mis à jour le 2026-05-16 par Destination Angers
À voir aussi à Loire-Authion (Maine-et-Loire)
- Croisière ornithologique Loire-Odyssée Port Saint-Maur Loire-Authion 20 mai 2026
- Sortie visite de la Bergerie à Saint Remy la Varenne avec Loire Odyssée Loire-Authion 21 mai 2026
- Conférence débat sur la présence du loup en Anjou à Loire Odyssée Loire-Authion 21 mai 2026
- Sortie pique nique et visite de l’Hellice Terrestre avec Loire Odyssée Loire-Authion 30 mai 2026
- ENS Challenge dès 11 ans à Andard Loire-Authion 6 juin 2026