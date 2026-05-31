Visite animée – City Croquis, Office de tourisme, Saint-Dié-des-Vosges

Visite animée – City Croquis Samedi 19 septembre, 15h00 Office de tourisme Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00

Le City Croquis, c’est une visite décalée de la ville de Saint-Dié-des-Vosges où votre sens de l’observation et de l’imagination sera mis à contribution !

Office de tourisme 2 Place Jules Ferry, 88100 Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 29 42 22 22 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@vosges-portes-alsace.fr »}] Nous vous proposons services et prestations pour agrémenter votre séjour : large choix de documentation, boutique de produits du terroir, artisanat, librairie, billetterie.

Le City Croquis, c’est une visite décalée de la ville de Saint-Dié-des-Vosges où votre sens de l’observation et de l’imagination sera mis à contribution !

©Laurie Colin