Visite animée Dans les pas de Pierric l’homme préhistorique Musée de Normandie Caen
Visite animée Dans les pas de Pierric l’homme préhistorique Musée de Normandie Caen mercredi 8 juillet 2026.
Caen
Visite animée Dans les pas de Pierric l’homme préhistorique
Musée de Normandie Château Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 11:15:00
fin : 2026-07-22 12:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-22 2026-08-05 2026-08-19
Explorez les temps préhistoriques en compagnie de Pierric et découvrez comment vivaient les populations du Paléolithique et du Néolithique. Cette animation mêlant théâtre d’ombres, saynètes et peluches, présente les évolutions des modes de vie des premiers hommes. Pour les 3-7 ans.
Explorez les temps préhistoriques en compagnie de Pierric et découvrez comment vivaient les populations du Paléolithique et du Néolithique. Cette animation mêlant théâtre d’ombres, saynètes et peluches, présente les évolutions des modes de vie des premiers hommes.
Pour les 3-7 ans. L’enfant doit être accompagné d’un adulte. Ouverture des inscriptions 2 mois avant la date de l’activité. Retrait des billets sur billetterie-chateauetmusees.caen.fr .
Musée de Normandie Château Caen 14000 Calvados Normandie
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English : Visite animée Dans les pas de Pierric l’homme préhistorique
Explore prehistoric times in the company of Pierric and discover how people lived in the Palaeolithic and Neolithic periods. This animation, combining shadow theatre, sketches and cuddly toys, presents the changing lifestyles of early man. For ages 3-7.
L’événement Visite animée Dans les pas de Pierric l’homme préhistorique Caen a été mis à jour le 2026-05-28 par Calvados Attractivité
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