Visite animée La Princesse de Bizy Chateau de Bizy Vernon mercredi 15 juillet 2026.

Vernon

Visite animée La Princesse de Bizy

Chateau de Bizy Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:30:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-29

Suivez la princesse de Bizy pour en apprendre un peu plus la vie d’une princesse ses repas, son habillage et ses loisirs. Enfilez votre plus beau costume et venez faire quelques pas de danses lors du bal.

Visite animée adaptée au 4-11 ans. Tout enfant doit être accompagné d’un adulte muni aussi de son billet.

Réservation directement sur notre site internet https://www.chateaudebizy.com/reservez. .

Chateau de Bizy Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 12 14 60 25 chateaudebizy@gmail.com

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English : Visite animée La Princesse de Bizy

L’événement Visite animée La Princesse de Bizy Vernon a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération