Visite apéro à Langres Langres
Visite apéro à Langres Langres lundi 6 juillet 2026.
Langres
Visite apéro à Langres
Office de Tourisme de Langres Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-15 2026-08-17
Tout public
Remparts, cathédrale, place Diderot… Découvrez le quartier historique accompagné de votre guide, Maud, René…
Chacun d’entre eux vous fera partager ses monuments préférés, des détails insolites, les points de vue charmants.
Au coeur de la plus belle tour, la Tour de Navarre inaugurée en 1521 par le roi François 1er , partagez une dégustation autour du fromage de Langres, vin et jus de pomme, biscuits… La garantie d’un bon moment en début de soirée ! .
Office de Tourisme de Langres Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 67 67 langres@attractivite52.fr
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English :
L’événement Visite apéro à Langres Langres a été mis à jour le 2026-04-16 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne
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