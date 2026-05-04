Visite archi Les années 1950 à Royan RDV au CIAP, rez-de-mer du Palais Royan
Visite archi Les années 1950 à Royan RDV au CIAP, rez-de-mer du Palais Royan dimanche 28 juin 2026.
Royan
Visite archi Les années 1950 à Royan
RDV au CIAP, rez-de-mer du Palais 42 av des Congrès Royan Charente-Maritime
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 16:30:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Cette visite offre un panorama de l’architecture de la Reconstruction dans le centre-ville et permet de mieux comprendre l’urbanisme d’après-guerre.
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RDV au CIAP, rez-de-mer du Palais 42 av des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36 animation.patrimoine@mairie-royan.fr
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English :
This tour offers a panorama of Reconstruction architecture in the city center and a better understanding of post-war urban planning.
L’événement Visite archi Les années 1950 à Royan Royan a été mis à jour le 2026-05-04 par Mairie de Royan
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