Visite architecturale de la mosquée Errahma à Villeurbanne, Mosquée Errahma, Villeurbanne
samedi 19 septembre 2026 · Mosquée Errahma · Villeurbanne
Informations pratiques
Visite architecturale de la mosquée Errahma à Villeurbanne 19 et 20 septembre Mosquée Errahma Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Visite architecturale de la mosquée Errahma de Villeurbanne. Située proche des Gratte-Ciel
Mosquée Errahma 15 rue Songieu 69100 villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Rhône Auvergne-Rhône-Alpes https://www.errahma.fr Mosquée à Villeurbanne depuis les années 70, l’implantation rue Songieu s’étant faite au début des années 80. Depuis plus de 40 ans un projet de construction se préparait et il a pris forme en 2015 pour une inauguration en 2022 en présence du maire de Villeurbanne et d’autres personnalités. Métro ligne A, arrêt République. Vélos et parking sur la place du marché aux Gratte-Ciel à 5 minutes à pied
Visite architecturale de la mosquée Errahma de Villeurbanne. Située proche des Gratte-Ciel
Mosquée Errahma Villeurbanne
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