Visite architecturale Entre cour et jardin Musée de l’illustration jeunesse Moulins
Visite architecturale Entre cour et jardin Musée de l’illustration jeunesse Moulins vendredi 12 décembre 2025.
Visite architecturale Entre cour et jardin
Musée de l’illustration jeunesse 26 rue Voltaire Moulins Allier
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 10:30:00
fin : 2025-12-12 12:00:00
Date(s) :
2025-12-12
Visite de l’hôtel de Mora, écrin du musée de l’illustration jeunesse.
.
Musée de l’illustration jeunesse 26 rue Voltaire Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 35 72 58 musees@allier.fr
English :
Visit the Hôtel de Mora, home to the Musée de l’Illustration Jeunesse.
L’événement Visite architecturale Entre cour et jardin Moulins a été mis à jour le 2025-12-02 par Office du tourisme de Moulins & sa région