UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bordeaux

Visite architecturale : La cité Paul-Boncour se réinvente, Quartier Bastide Niel, Bordeaux

vendredi 16 octobre 2026 · Quartier Bastide Niel · Bordeaux

Visite architecturale : La cité Paul-Boncour se réinvente, Quartier Bastide Niel, Bordeaux

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Lieu
Quartier Bastide Niel
Adresse
Rue Raymond Lavigne, 33100 Bordeaux
Ville
33100 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Limité à 20 personnes. Réservation obligatoire.

Visite architecturale : La cité Paul-Boncour se réinvente Vendredi 16 octobre, 14h30 Quartier Bastide Niel Gironde

Limité à 20 personnes. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-16T14:30:00+02:00 – 2026-10-16T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-16T14:30:00+02:00 – 2026-10-16T16:00:00+02:00

La cité Paul-Boncour se réinvente
Découvrez le projet de revalorisation de l’ancienne cité d’habitations à bon marché Paul-Boncour, située dans le quartier de La Bastide. Menée par Aquitanis et une équipe de bureaux d’études réunis autour de l’architecte-urbaniste Philippe Madec, cette opération illustre une approche écoresponsable, conçue en concertation avec les habitants et les riverains.
La résidence Paul-Boncour comprend 90 logements locatifs sociaux bioclimatiques, réalisés selon des techniques simples, sobres et durables. Elle est complétée par Bon Pati, un habitat participatif de 12 logements en accession sociale à la propriété, porté par Axanis.
Visite avec la participation d’Aquitanis.
Vendredi 16 octobre à 14h30.
Rendez-vous à l’angle des rues Raymond-Lavigne et Gustave-Carde.

Quartier Bastide Niel Rue Raymond Lavigne, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/la-cite-paul-boncour-se-reinvente »}]
La cité Paul-Boncour se réinvente

© Paul Gilbert pour Aquitanis

À voir aussi à Bordeaux (Gironde)