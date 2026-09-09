Visite architecturale : La cité Paul-Boncour se réinvente, Quartier Bastide Niel, Bordeaux

Informations pratiques

Visite architecturale : La cité Paul-Boncour se réinvente Vendredi 16 octobre, 14h30 Quartier Bastide Niel Gironde

Limité à 20 personnes. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-16T14:30:00+02:00 – 2026-10-16T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-16T14:30:00+02:00 – 2026-10-16T16:00:00+02:00

La cité Paul-Boncour se réinvente

Découvrez le projet de revalorisation de l’ancienne cité d’habitations à bon marché Paul-Boncour, située dans le quartier de La Bastide. Menée par Aquitanis et une équipe de bureaux d’études réunis autour de l’architecte-urbaniste Philippe Madec, cette opération illustre une approche écoresponsable, conçue en concertation avec les habitants et les riverains.

La résidence Paul-Boncour comprend 90 logements locatifs sociaux bioclimatiques, réalisés selon des techniques simples, sobres et durables. Elle est complétée par Bon Pati, un habitat participatif de 12 logements en accession sociale à la propriété, porté par Axanis.

Visite avec la participation d’Aquitanis.

Vendredi 16 octobre à 14h30.

Rendez-vous à l’angle des rues Raymond-Lavigne et Gustave-Carde.

Quartier Bastide Niel Rue Raymond Lavigne, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/la-cite-paul-boncour-se-reinvente »}]

La cité Paul-Boncour se réinvente

© Paul Gilbert pour Aquitanis