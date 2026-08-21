Visite architecturale : scènes de vie, Le Havre, Ancien site de l’EM Normandie, Le Havre
vendredi 16 octobre 2026 · Ancien site de l'EM Normandie · Le Havre
Informations pratiques
Visite architecturale : scènes de vie, Le Havre Vendredi 16 octobre, 18h00 Ancien site de l’EM Normandie Seine-Maritime
Durée 1h, 20 pers. max, RDV croisement rue Richelieu et de la rue Arthur-Honegger.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-16T18:00:00+02:00 – 2026-10-16T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-16T18:00:00+02:00 – 2026-10-16T19:00:00+02:00
Inscrit dans le programme Réinventer le Havre, l’ancien site de l’École de management de Normandie a fait l’objet d’un vaste chantier de requalification.
Le projet est pensé comme un lieu fédérateur intégrant des logements intergénérationnels, un hôtel, un pôle santé et des commerces. Un guide-conférencier retrace l’histoire du site tandis que Pierre Bernard, directeur de l’agence SHEMA présente ce projet qui vise à renforcer l’attractivité du centre reconstruit tout en assurant une qualité de vie à ses usagers et habitants.
En partenariat avec SHEMA
Ancien site de l’EM Normandie Rue Richelieu, 76620 Le Havre Le Havre 76620 Notre Dame Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lehavreseine-patrimoine.fr/ »}]
Inscrit dans le programme Réinventer le Havre, l’ancien site de l’École de management de Normandie a fait l’objet d’un vaste chantier de requalification.
© PAH Le Havre Seine Métropole
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