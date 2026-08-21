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Visite architecturale : scènes de vie, Le Havre, Ancien site de l’EM Normandie, Le Havre

vendredi 16 octobre 2026 · Ancien site de l'EM Normandie · Le Havre

Visite architecturale : scènes de vie, Le Havre, Ancien site de l’EM Normandie, Le Havre

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Lieu
Ancien site de l'EM Normandie
Adresse
Rue Richelieu, 76620 Le Havre
Ville
76620 Le Havre
Département
Seine-Maritime
Tarif
Durée 1h, 20 pers. max, RDV croisement rue Richelieu et de la rue Arthur-Honegger.

Visite architecturale : scènes de vie, Le Havre Vendredi 16 octobre, 18h00 Ancien site de l’EM Normandie Seine-Maritime

Durée 1h, 20 pers. max, RDV croisement rue Richelieu et de la rue Arthur-Honegger.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-16T18:00:00+02:00 – 2026-10-16T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-16T18:00:00+02:00 – 2026-10-16T19:00:00+02:00

Inscrit dans le programme Réinventer le Havre, l’ancien site de l’École de management de Normandie a fait l’objet d’un vaste chantier de requalification.
Le projet est pensé comme un lieu fédérateur intégrant des logements intergénérationnels, un hôtel, un pôle santé et des commerces. Un guide-conférencier retrace l’histoire du site tandis que Pierre Bernard, directeur de l’agence SHEMA présente ce projet qui vise à renforcer l’attractivité du centre reconstruit tout en assurant une qualité de vie à ses usagers et habitants.
En partenariat avec SHEMA

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Inscrit dans le programme Réinventer le Havre, l’ancien site de l’École de management de Normandie a fait l’objet d’un vaste chantier de requalification.

© PAH Le Havre Seine Métropole

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