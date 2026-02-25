Sortie nature Les petits baroudeurs Immesrion nature Forêt de Montgeon aire de jeux Le Havre

Sortie nature Les petits baroudeurs Immesrion nature

Forêt de Montgeon aire de jeux Avenue Jacques Anquetil Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 10:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Parents de petits aventuriers de 0 à 18 mois ou de 18 mois à 3 ans, venez partager avec vos enfants un temps d’immersion et de découverte sensorielle en famille.

L’occasion de découvrir les bienfaits du contact des tout-petits avec la nature, pour leur bon développement et leur épanouissement.

Samedi 22 août Pour les enfants de 18 mois à 3 ans

Durée 1h

Réservation obligatoire au 02 35 19 45 45 ou sur lehavre.fr/que-faire-au-havre .

Forêt de Montgeon aire de jeux Avenue Jacques Anquetil Le Havre 76610 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 45 45

