Sortie nature Les petits baroudeurs Immesrion nature Forêt de Montgeon aire de jeux Le Havre

Forêt de Montgeon aire de jeux Avenue Jacques Anquetil Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-08-22 10:30:00
Parents de petits aventuriers de 0 à 18 mois ou de 18 mois à 3 ans, venez partager avec vos enfants un temps d’immersion et de découverte sensorielle en famille.
L’occasion de découvrir les bienfaits du contact des tout-petits avec la nature, pour leur bon développement et leur épanouissement.
Samedi 22 août Pour les enfants de 18 mois à 3 ans
Durée 1h
Réservation obligatoire au 02 35 19 45 45 ou sur lehavre.fr/que-faire-au-havre .
Forêt de Montgeon aire de jeux Avenue Jacques Anquetil Le Havre 76610 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 45 45
