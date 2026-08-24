Visite-atelier 4-11 ans La boîte d’exploration de l’apprenti géologue Musée régional d’Auvergne Riom

Informations pratiques

Riom

Visite-atelier 4-11 ans La boîte d’exploration de l’apprenti géologue

Musée régional d’Auvergne 10 bis rue Delille Riom Puy-de-Dôme

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29 14:30:00

fin : 2026-10-29 16:00:00

Date(s) :

2026-10-29

Apprends à reconnaître les minéraux et fabrique ta boîte d’exploration. Elle t’accompagnera dans tes prochaines excusions.

.

Musée régional d’Auvergne 10 bis rue Delille Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 38 18 53 accueil.musees@rlv.eu

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Learn how to identify minerals and make your own exploration kit. It will come in handy on your next excursions.

L’événement Visite-atelier 4-11 ans La boîte d’exploration de l’apprenti géologue Riom a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic