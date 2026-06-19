Visite atelier Broderie sur carte postale Plougastel-Daoulas
Visite atelier Broderie sur carte postale Plougastel-Daoulas jeudi 16 juillet 2026.
Plougastel-Daoulas
Visite atelier Broderie sur carte postale
espace Frezier Plougastel-Daoulas Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:30:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-07-16 2026-08-13
Venez essayer la broderie sur carte postale. Idéal pour ceux et celles qui ne savent pas manier l’aiguille et souhaitent donner du relief et une touche de couleur à leur carte.
Utilisez des photographies issues de la collection de l’association, un souvenir 100 % Plougastel.
Tarif 5 € par personne ( dès 6 ans)
Le règlement se fer le jour J de l’animation à la boutique du musée (Office de Tourisme, 6 rue de l’église Plougastel-Daoulas). Puis, rendez-vous à l’Espace Frézier (Place Jean-Fournier). .
espace Frezier Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 40 21 18
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English :
L’événement Visite atelier Broderie sur carte postale Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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