Visite atelier Dans l'atelier du portraitiste, Caen vendredi 27 février 2026.
Château Caen Calvados
Début : 2026-02-27 15:00:00
fin : 2026-02-27 16:30:00
2026-02-27 2026-10-30
Venez découvrir le musée en famille ! Après une courte présentation dans les salles, un temps d’atelier vous est proposé en compagnie d’un médiateur du musée. Découpage, collage, parure… Réalisez un portrait en volume ! Les participants repartiront avec leur production !
Pour les 5-13 ans. L’enfant doit être accompagné d’un adulte. Durée 1h30.
8€ entrée incluse. Retrait des billets sur billetterie-chateauetmusees.caen.fr
Ouverture des réservations 2 mois avant la date de l’activité. .
Château Caen 14000 Calvados Normandie
English : Visite atelier Dans l'atelier du portraitiste
Come and (re) discover the Musée de Normandie with your family! After a short presentation in the galleries, join a museum mediator for a workshop. Decoupage, collage, adornment? create a portrait in
portrait!
