Venez découvrir le musée en famille ! Après une courte présentation dans les salles, un temps d’atelier vous est proposé en compagnie d’un médiateur du musée. Découpage, collage, parure… Réalisez un portrait en volume ! Les participants repartiront avec leur production !

Pour les 5-13 ans. L’enfant doit être accompagné d’un adulte. Durée 1h30.

8€ entrée incluse. Retrait des billets sur billetterie-chateauetmusees.caen.fr

Ouverture des réservations 2 mois avant la date de l’activité. .

Château Caen 14000 Calvados Normandie

English : Visite atelier Dans l’atelier du portraitiste

Come and (re) discover the Musée de Normandie with your family! After a short presentation in the galleries, join a museum mediator for a workshop. Decoupage, collage, adornment? create a portrait in

portrait!

