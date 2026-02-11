VISITE-ATELIER DE FORMES FERTILES Chapelle des Calvairiennes Mayenne

VISITE-ATELIER DE FORMES FERTILES

Chapelle des Calvairiennes 21 Rue Guyard de la Fosse Mayenne Mayenne

Début : 2026-06-17 15:30:00

fin : 2026-06-17 16:30:00

2026-06-17

RDV à la Chapelle des Calvairiennes, pour une visite-atelier

Après une visite de l’exposition Formes fertiles, visible du 23 mai au 21 juin à la Chapelle des Calvairiennes, le Centre d’Art Contemporain propose un atelier inspiré des Petits Monstres de l’artiste Éléonore Gold-Dalg.

Titre Visite-atelier de Formes Fertiles

Artiste Éléonore Gold-Dalg

Genre visite-atelier

Durée 1h

Public tout public dès 4 ans

Tarifs gratuit, réservation conseillée .

Chapelle des Calvairiennes 21 Rue Guyard de la Fosse Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire

English :

Meet at the Chapelle des Calvairiennes, for a workshop tour

