Le monde fascinant des araignées

bois de l’Huisserie Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 16:00:00

fin : 2026-06-17 18:00:00

Date(s) :

2026-06-17

Trop souvent mal considérées, les araignées sont pourtant passionnantes. Découvrez une partie de leurs formes, couleurs et modes de vie le temps d’un après-midi.

Trop souvent mal considérées, les araignées sont pourtant passionnantes. Découvrez une partie de leurs formes, couleurs et modes de vie le temps d’un après-midi. .

bois de l’Huisserie Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 11 50 environnement@agglo-laval.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Too often underestimated, spiders are nevertheless fascinating. Discover some of their shapes, colors and lifestyles for an afternoon.

L’événement Le monde fascinant des araignées Laval a été mis à jour le 2026-01-06 par LAVAL TOURISME