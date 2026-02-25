AGIR Laval
AGIR Laval jeudi 18 juin 2026.
Laval
AGIR
2 Rue Joséphine Baker Laval Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 13:30:00
fin : 2026-06-18 21:30:00
Date(s) :
2026-06-18
AGIR 2026 Repenser sa performance
La CCI de la MAYENNE, Laval Agglomération, Laval Économie et l’APESS 53 avec le soutien de la Chambre de métiers et de l’artisanat des Pays de la Loire ont le plaisir de vous convier à la 4ème édition de A G I R, l’événement RSE des acteurs engagés
Jeudi 18 Juin 2026
14h00 20h30
A l’Espace Mayenne
Au programme une journée immersive dédiée à la RSE
Ateliers collaboratifs
Conférences, mini-conférences & témoignages
Village des Acteurs des transitions
Avec la participation d’Arthur AUBOEUF Cofondateur de Team for the Planet.
Un format dynamique, déjà plébiscité lors des précédentes éditions, pour prendre de la hauteur et repartir avec des clés d’action concrètes. .
2 Rue Joséphine Baker Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 6 38 33 64 94 contact@laval-economie.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
AGIR 2026 Rethinking performance
L’événement AGIR Laval a été mis à jour le 2026-04-16 par LAVAL TOURISME
À voir aussi à Laval (Mayenne)
- Cont’en nature Laval 22 avril 2026
- LE LAC DES CYGNES – BALLET ET ORCHESTRE – LE LAC DES CYGNES ESPACE MAYENNE Laval 23 avril 2026
- Conférence Archives sensibles la légalisation de l’avortement en France par Marine Gilis, historienne Laval 25 avril 2026
- CULTISSIME Old Boy Laval 28 avril 2026
- Soirée Théâtre et Table ronde sur la thématique du bocage et les haies Agricampus LAVAL Laval 28 avril 2026