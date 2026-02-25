Laval

AGIR

2 Rue Joséphine Baker Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 13:30:00

fin : 2026-06-18 21:30:00

Date(s) :

2026-06-18

AGIR 2026 Repenser sa performance

La CCI de la MAYENNE, Laval Agglomération, Laval Économie et l’APESS 53 avec le soutien de la Chambre de métiers et de l’artisanat des Pays de la Loire ont le plaisir de vous convier à la 4ème édition de A G I R, l’événement RSE des acteurs engagés

Jeudi 18 Juin 2026

14h00 20h30

A l’Espace Mayenne

Au programme une journée immersive dédiée à la RSE

Ateliers collaboratifs

Conférences, mini-conférences & témoignages

Village des Acteurs des transitions

Avec la participation d’Arthur AUBOEUF Cofondateur de Team for the Planet.

Un format dynamique, déjà plébiscité lors des précédentes éditions, pour prendre de la hauteur et repartir avec des clés d’action concrètes. .

2 Rue Joséphine Baker Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 6 38 33 64 94 contact@laval-economie.fr

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English :

AGIR 2026 Rethinking performance

L’événement AGIR Laval a été mis à jour le 2026-04-16 par LAVAL TOURISME