Visite-atelier, Découverte du pochoir La Distylerie Luçon
vendredi 23 octobre 2026 · La Distylerie · Luçon
Informations pratiques
Luçon
Visite-atelier, Découverte du pochoir
La Distylerie 4 Rue Pierre Forget Luçon Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 14:30:00
fin : 2026-10-23 16:00:00
Date(s) :
2026-10-23
Découvrez des œuvres réalisées au pochoir et explorez à votre tour cette technique
Au sein de l’Artothèque, laissez-vous inspirer par deux œuvres de Pierre Bendine Boucar réalisées au pochoir, puis expérimentez cette technique en créant votre propre composition. Découpez des pochoirs ou utilisez ceux mis à disposition pour imprimer des motifs sur le papier, en jouant avec les formes et les couleurs.
Tout public, à partir de 6 ans. Réservation obligatoire.
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La Distylerie 4 Rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 artotheque@vendeedusud.com
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English :
Discover stencil artworks and try your hand at this technique
L’événement Visite-atelier, Découverte du pochoir Luçon a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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