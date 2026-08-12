Visite-atelier, Découverte du pochoir La Distylerie Luçon

Informations pratiques

Luçon

Visite-atelier, Découverte du pochoir

La Distylerie 4 Rue Pierre Forget Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 14:30:00

fin : 2026-10-23 16:00:00

Date(s) :

2026-10-23

Découvrez des œuvres réalisées au pochoir et explorez à votre tour cette technique

Au sein de l’Artothèque, laissez-vous inspirer par deux œuvres de Pierre Bendine Boucar réalisées au pochoir, puis expérimentez cette technique en créant votre propre composition. Découpez des pochoirs ou utilisez ceux mis à disposition pour imprimer des motifs sur le papier, en jouant avec les formes et les couleurs.

Tout public, à partir de 6 ans. Réservation obligatoire.

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La Distylerie 4 Rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 artotheque@vendeedusud.com

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English :

Discover stencil artworks and try your hand at this technique

L’événement Visite-atelier, Découverte du pochoir Luçon a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud