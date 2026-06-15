Visite-atelier en famille De l’or et de la couleur dans les vies l’enluminure au Moyen Âge Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement
Visite-atelier en famille De l’or et de la couleur dans les vies l’enluminure au Moyen Âge Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement mercredi 30 septembre 2026.
Marseille 1er Arrondissement
Visite-atelier en famille De l’or et de la couleur dans les vies l’enluminure au Moyen Âge
Mercredi 30 septembre 2026.
À 14h30. Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-09-30
Visite-atelier au Musée d’Histoire de Marseille.Enfants
Après une découverte de Marseille à l’époque médiévale, nos visiteurs en herbe sont invités à habiller de milles couleurs des histoires à la manière des enlumineurs de l’époque.
• Enfant de 6 à 12 ans en fonction de l’atelier. Enfants accompagnés d’un adulte.
• Durée 1h30/2h
• Sans réservation, dans la limite des places disponibles. .
Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Workshop tour at the Marseille History Museum.
L’événement Visite-atelier en famille De l’or et de la couleur dans les vies l’enluminure au Moyen Âge Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-15 par Ville de Marseille
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