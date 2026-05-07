Visite-atelier en famille Le tour du jardin Musée Cantini Marseille 6e Arrondissement
Visite-atelier en famille Le tour du jardin Musée Cantini Marseille 6e Arrondissement samedi 6 juin 2026.
Marseille 6e Arrondissement
Visite-atelier en famille Le tour du jardin
Samedi 6 juin 2026 de 10h à 11h30. Musée Cantini 19 Rue Grignan Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 1.5 – 1.5 – 1.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 11:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Rendez-vous samedi 6 juin.Enfants
Visite suivie d’un atelier techniques mixtes, place à l’expérimentation !
Dans le cadre de la 23e édition des Rendez-vous aux jardins.
Le ministère de la Culture vous donne rendez-vous dans plus de 2 800 parcs et jardins en Europe. Le thème choisi cette année Les cinq sens au jardin la vue .
• à partir de 7 ans
• durée 1h30
• sur réservation au 04 13 94 83 30 .
Musée Cantini 19 Rue Grignan Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
See you on Saturday June 6.
L’événement Visite-atelier en famille Le tour du jardin Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-05 par Ville de Marseille
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