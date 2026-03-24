VISITE-ATELIER Exposition Jardiner la Ville La Fabrique Le Mans

VISITE-ATELIER Exposition Jardiner la Ville

La Fabrique 5 Boulevard Anatole France Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 14:30:00

fin : 2026-04-08 16:30:00

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-14 2026-04-17 2026-04-18 2026-04-21 2026-04-23 2026-04-24 2026-04-29 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-23 2026-05-30 2026-06-03 2026-06-10 2026-06-13 2026-06-17 2026-06-27 2026-07-01 2026-07-07 2026-07-09

Après une découverte de l’exposition et des transformations possibles du paysage urbain jardins partagés, toitures cultivées, fermes urbaines… c’est aux (petits et grands) enfants de jouer ! Au travers d’ateliers ludiques, imaginez la ville de demain ! Gratuit sur inscription, à partir de 6 ans

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La Fabrique 5 Boulevard Anatole France Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 40 lafabrique@lemans.fr

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English :

After discovering the exhibition and the possible transformations of the urban landscape: shared gardens, cultivated roofs, urban farms? it’s time for children (young and old) to play! Through playful workshops, imagine the city of tomorrow! Free with registration, ages 6 and up

L’événement VISITE-ATELIER Exposition Jardiner la Ville Le Mans a été mis à jour le 2026-03-20 par CDT72