Visite-atelier famille : création contemporaine et botanique, Jardin botanique Val Rahmeh-Menton, Menton

Visite-atelier famille : création contemporaine et botanique Dimanche 7 juin, 11h00, 15h00 Jardin botanique Val Rahmeh-Menton Alpes-Maritimes

Limité à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

La Barbe de Jupiter a du Souci à se faire ! Une exploration en famille des jardins de la Villa Arson à Nice et du Jardin botanique Val Rahmeh à Menton.

En famille, découvrez les jardins et la biodiversité du Jardin botanique Val Rahmeh et des jardins de la Villa Arson avec l’artiste Sofia Rocha Mondragon !

Lors de ces visites-ateliers, Sofia Rocha Mondragon, diplômée de la Villa Arson en 2024, vous propose de croiser création contemporaine et botanique en déambulant dans les deux jardins.

Des vertus et des pouvoirs sont associés à de nombreuses plantes depuis toujours. Ces plantes ont traversé les siècles et elles ont voyagé, depuis tous les continents. Aujourd’hui elles cohabitent dans nos jardins et de nouveaux récits sont apparus. Apprenez-en plus sur ces plantes tout en écoutant des récits légendaires, plus fascinants les uns que les autres !

Vous n’avez plus qu’à tendre l’oreille… alors que racontent-elles ?

Le réel et l’imaginaire se croiseront pour donner vie aux créations.

Jardin botanique Val Rahmeh-Menton avenue Saint Jacques, 06500 Menton Menton 06500 Garavan Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0493358672 https://www.jardinbotaniquevalrahmehmenton.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 93 35 86 72 »}, {« type »: « email », « value »: « valrahmeh@mnhn.fr »}] Entre mer et montagne, le Val Rahmeh bénéficie d’un microclimat à tendance subtropicale unique en France. Ce jardin abrite plus de 1800 espèces et variétés dont des collections de palmiers, d’agrumes, de bambous et de fruitiers tropicaux. Le Val Rahmeh, site du Muséum national d’Histoire naturelle, poursuit deux missions:

– la conservation d’espèces végétales menacées, rares voire disparues dans la nature ;

– l’ethnobotanique, ou l’étude des liens entre les plantes et les humains. En voiture: stationnement gratuit dans la rue Avenue Saint Jacques et Porte de France. Parking en face du Super U Porte de France puis 10min à pied. En train: Arrêt à la gare de Menton Garavan puis 15 min à pied. En bus: Bus n°1 ou 18 Arrêt Menton Stade, puis 10min à pied. À pied: 20 min à pied du centre-ville. À Vélos: L’Avenue Saint Jacques présente une pente de 30m de dénivelé sur 300m . Dans le jardin un parking vélos est disponible.

Ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h à 18h du 1er avril au 31 octobre puis de 10h à 17h du 1er novembre au 31 mars. Fermé le 1er mai et le 25 décembre. Tarif plein: 8€. Boutique, exposition, audioguide, visite guidée avec un jardinier le jeudi à 10h15 (sauf si férié). Anglais et italien parlés.

Rendez-vous aux jardins

© MNHN V. Chiarello