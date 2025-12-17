Visite-Atelier Fibule, Kesako ? Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement
Visite-Atelier Fibule, Kesako ?
Vendredi 20 février 2026 de 14h30 à 16h. Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Atelier Fibule, Kesako ? au Musée d’Histoire de Marseille.Familles
Qu’est-ce-qu’une fibule ?
Après la découverte dans les collections de l’ancêtre de l’épingle à nourrice, place à la pratique avec un atelier de fabrication d’une fibule. Ancêtre de l’épingle à nourrice, la fibule était à l’époque de l’âge du bronze un accessoire très utile pour maintenir les vêtements. Inspire-toi des modèles proposés et réalise ta fibule.
• Enfants à partir de 7 ans, accompagnés d’un adulte
• Durée 1h30
• Sur réservation au plus tard la veille de l’atelier musee-histoire@marseille.fr ou au 04 91 55 36 89 .
Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Fibule, Kesako? workshop at the Musée d’Histoire de Marseille.
