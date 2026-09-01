Informations pratiques

Concarneau

Visite-Atelier la fontaine au crocodile

Maison du Patrimoine Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine.

En 2024, la fontaine, présente aujourd’hui sur la place Saint-Guénolé en Ville-Close, a connu une importante restauration. Un guide-conférencier vous racontera l’histoire de la fontaine et le travail de restauration qui a été mené.

Pour les familles, la visite pourra se poursuivre en atelier pour imaginer sa propre fontaine aux animaux .

RDV Maison du Patrimoine Logis des Gardes

Réservation conseillée

Visite flash 40 min

Atelier 7-12 ans 40 min

Inscription à la Maison du Patrimoine .

Maison du Patrimoine Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 37 18

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English :

L’événement Visite-Atelier la fontaine au crocodile Concarneau a été mis à jour le 2026-09-01 par OTC CCA