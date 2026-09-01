Visite-Atelier la fontaine au crocodile Concarneau
samedi 19 septembre 2026 · Concarneau
Informations pratiques
Concarneau
Visite-Atelier la fontaine au crocodile
Maison du Patrimoine Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine.
En 2024, la fontaine, présente aujourd’hui sur la place Saint-Guénolé en Ville-Close, a connu une importante restauration. Un guide-conférencier vous racontera l’histoire de la fontaine et le travail de restauration qui a été mené.
Pour les familles, la visite pourra se poursuivre en atelier pour imaginer sa propre fontaine aux animaux .
RDV Maison du Patrimoine Logis des Gardes
Réservation conseillée
Visite flash 40 min
Atelier 7-12 ans 40 min
Inscription à la Maison du Patrimoine .
Maison du Patrimoine Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 37 18
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English :
L’événement Visite-Atelier la fontaine au crocodile Concarneau a été mis à jour le 2026-09-01 par OTC CCA
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