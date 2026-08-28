Visite-Atelier : La Fontaine au Crocodile, Maison du Patrimoine de Concarneau, Concarneau

Informations pratiques

Visite-Atelier : La Fontaine au Crocodile Samedi 19 septembre, 16h30 Maison du Patrimoine de Concarneau Finistère

Limité à 12 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:40:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:40:00+02:00

En 2024, la fontaine, présente aujourd’hui sur la place Saint-Guénolé en Ville-Close, a connu une importante restauration.

Un guide-conférencier vous racontera l’histoire de la fontaine et le travail de restauration qui a été mené.

Pour les familles, la visite pourra se poursuivre en atelier pour imaginer sa propre «fontaine aux animaux».

Maison du Patrimoine de Concarneau Ville Close-Tour du Gouverneur 2, rue Vauban, 29900, Concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne 02 98 50 37 18 https://www.concarneau.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-mp.concarneau.fr/activite/31/ »}, {« owner »: {« uid »: 4907315, « type »: « agenda »}, « lastProcessedAt »: « 2026-08-28T17:15:05.880Z », « data »: [{« eventDuration »: « 45 », « bookingContact »: « maison.patrimoine@concarneau.fr », « response »: {« passId »: 433732772, « isPending »: false, « addressId »: 1047813}, « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « bookingEmail »: « maison.patrimoine@concarneau.fr », « category »: « VISITE_GUIDEE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-28T17:15:05.636Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2559889, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-28T17:15:05.730Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 484066141, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 12, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789828200000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-28T17:15:05.880Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/433732772 »}]

En 2024, la fontaine, présente aujourd’hui sur la place Saint-Guénolé en Ville-Close, a connu une importante restauration.

©maison du patrimoine, Ville de Concarneau