Informations pratiques

Chaumont

Visite-atelier la ménagerie en mouvement

Musée d’Art et d’Histoire Chaumont Haute-Marne

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-05 2026-08-07 2026-08-12 2026-08-14

Tout public

C’est la catastrophe au zoo et à la ferme de la ville voisine, de nombreux animaux se sont échappés de leurs enclos! Une grande partie d’entre eux s’est réfugiée dans les toiles gigantesques du peintre Paul De Vos. En vous mettant dans la peau d’un chercheur animalier, vous aurez pour mission de retrouver et d’identifier les animaux égarés. Riches de vos découvertes, vous créerez une marionnette articulée d’un des animaux que vous avez rencontrés un lion, un renard, un cheval ou un chien. Celle-ci sera peinte à l’aquarelle et pourra être embellie avec de la feutrine et de la fourrure.

4/8 ans

1 accompagnateur obligatoire .

Musée d’Art et d’Histoire Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 6 74 98 04 35 jfinez@ville-chaumont.fr

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English :

L’événement Visite-atelier la ménagerie en mouvement Chaumont a été mis à jour le 2026-07-19 par Antenne de Chaumont