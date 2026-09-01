Visite-atelier : L’art du Vitrail, Eglise Saint-Budoc de Beuzec-Conq, Concarneau

Informations pratiques

Visite-atelier : L’art du Vitrail Samedi 19 septembre, 10h30 Eglise Saint-Budoc de Beuzec-Conq Finistère

Rdv à l’église de Beuzec-Conq / durée visite + atelier : 1h30 / Tout public – réservation conseillée – Nombre de places limité à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

L’église de Beuzec-Conq présente de magnifiques vitraux signés Marguerite Huré, élève de Maurice Denis. Venez découvrir l’histoire et les restaurations réalisées en 2025 et à venir sur ces œuvres uniques. Puis essayez-vous à la technique du vitrail avec un guide-conférencier et une médiatrice culturelle.

Eglise Saint-Budoc de Beuzec-Conq 1 place de l’église, 29900 Concarneau Concarneau 29900 Beuzec-Conq Finistère Bretagne https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-saint-budoc-a-beuzec-cap-sizun/100540;https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA29003451 [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-mp.concarneau.fr/activite/50/ »}, {« owner »: {« uid »: 4907315, « type »: « agenda »}, « lastProcessedAt »: « 2026-09-01T14:33:42.674Z », « data »: [{« eventDuration »: « 90 », « bookingContact »: « maison.patrimoine@concarneau.fr », « response »: {« locatedAt »: {« city »: « Concarneau », « street »: « 1 place de l’u00e9glise », « latitude »: 47.888879, « postalCode »: « 29900 », « longitude »: -3.902018}, « passId »: 434181768, « isPending »: false, « addressId »: 1068502}, « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « bookingEmail »: « maison.patrimoine@concarneau.fr », « category »: « ATELIER_PRATIQUE_ART », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-09-01T14:33:42.445Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2567728, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-09-01T14:33:42.536Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 484620224, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 20, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789806600000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-09-01T14:33:42.674Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/434181768 »}]

Journées Européennes du Patrimoine

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